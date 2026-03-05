Belçika İran’a karşı sessiz mi kalacak?

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin İran’a karşı yürütülen operasyonlarda ABD ve İsrail’in yanında yer almayacağını duyurdu. Francken, yaptığı açıklamada Belçika’nın bu çatışmada taraf olmayacağını, askeri katkının ülkenin çıkarlarıyla bağdaşmadığını belirtti. Bu çıkış, Avrupa’da güvenlik politikalarının geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

Belçika’nın diplomatik çizgisi yeniden gündemde

Orta Doğu’da tansiyonun yükseldiği bir dönemde gelen bu açıklama, Belçika’nın diplomatik çizgisini yeniden gündeme taşıdı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sert tutumları sürerken, Avrupa ülkelerinin pozisyonları dikkatle izleniyor. Belçika’nın askeri destek vermeme kararı, ülkenin uluslararası sorumluluklarını nasıl yorumladığına dair yeni sorular doğuruyor.

NATO’nun ortak hareket kabiliyeti de bu kararla birlikte tartışmaya açıldı. İttifakın farklı üyeleri İran’a karşı nasıl bir yol izleyeceğini netleştirmeye çalışırken, Belçika’nın geri duruşu Avrupa güvenlik stratejilerinde yeni bir kırılma noktası yaratabilir. Bu durum, kıtanın savunma politikalarında farklı seslerin daha görünür hale gelmesine yol açıyor.

Francken’in açıklaması aynı zamanda Belçika’nın dış politika vizyonunu da ortaya koyuyor. Ülkenin askeri destekten uzak durması, diplomatik kanalları öne çıkaran bir yaklaşımı işaret ediyor. Ancak İran’a karşı uluslararası baskının arttığı bir dönemde bu tutumun ne kadar sürdürülebilir olacağı merak konusu. Önümüzdeki günlerde Belçika’nın bu kararının Avrupa Birliği ve NATO içindeki yansımaları daha netleşecek.