Belçika, kuruluşunun 194. yıl dönümünü kutladı
Belçika'nın kuruluşunun 194. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl 21 Temmuz'da kutlanan Belçika Milli Günü dolayısıyla Brüksel'deki Saint-Michel ve Saint-Gudule Katedrali'nde yıl dönümü kutlandı.
AA
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Belçika'nın kuruluşunun 194. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl 21 Temmuz'da kutlanan Belçika Milli Günü dolayısıyla Brüksel'deki Saint-Michel ve Saint-Gudule Katedrali'nde çok sayıda davetlinin katılımıyla tören düzenlendi.
Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde, çocukları Gabriel, Elisabeth, Eleonore, Emmanuel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla tören düzenlendi.
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