Belçika: Nefret söylemi, hoşgörüsüzlük ve antisemitizmle, mücadele ediyoruz

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Holokost’ta katledilen altı milyon Yahudi ile milyonlarca diğer kurbanın anıldığını belirterek, hatırlamanın yalnızca sembolik bir anma değil, günlük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Prevot, “Belçika bu sorumluluğu ciddiyetle üstleniyor. Nefret söylemi, hoşgörüsüzlük ve antisemitizmle, eski ve yeni tüm biçimleriyle mücadele ediyoruz” dedi. Gençlerin eğitiminin önemine dikkat çeken Prevot, nefretin büyümesine izin verildiğinde nelere yol açtığının anlatılması gerektiğini vurguladı.

Holokost’un sözlerle, dışlamayla ve kayıtsızlıkla başladığını hatırlatan Peévot, bu nedenle her gün teyakkuz halinde olunması gerektiğini belirtti. Prevot, “Hatırlıyoruz; yas tutmak için değil, direnmek için. ‘Bir daha asla’ ifadesinin boş bir slogan değil, yaşayan bir söz olarak kalması için” ifadelerini kullandı.