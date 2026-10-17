Belçika Ukrayna’ya 10 yeni F-16 savaş uçağı gönderiyor

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Rusya ile savaşını sürdüren Ukrayna, Batılı müttefiklerinden aldığı askeri desteği artırmaya devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Belçika ile yapılan görüşmelerin ardından yıl sonuna kadar 10 ilave F-16 savaş uçağının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Zelenskiy, düzenlediği basın bilgilendirmesinde F-16’ların Ukrayna’nın hava savunmasındaki önemine dikkat çekti. Söz konusu uçakların Rus savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmede başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti.

Uçaklarla birlikte mühimmat desteği de sürüyor

Ukrayna’ya yönelik askeri yardım yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı kalmıyor. Müttefik ülkelerin F-16’larda kullanılan mühimmatın tedarikini de sürdürdüğü bildirildi. Uçakların operasyonel kapasitesinin korunması açısından mühimmat, bakım ve teknik destek süreçleri önem taşıyor. Ukrayna’nın yoğun çatışma koşullarında hava gücünü etkin biçimde kullanabilmesi için bu alanlardaki desteğin devam etmesi gerekiyor.

Ukrayna dondurulan Rus varlıklarını gündeme taşıdı

Zelenskiy, açıklamaları sırasında Batılı ülkelerde dondurulmuş halde bulunan Rus varlıklarının geleceğine de değindi. Rusya’nın söz konusu finansal kaynaklara yeniden erişmesini engellemek istediklerini belirten Ukrayna lideri, bu varlıkların Ukrayna’nın savunma ve yeniden inşa ihtiyaçları için kullanılmasını savundu.

Kiev yönetimi, Rusya’nın saldırıları nedeniyle oluşan zararların karşılanması ve ülkenin yeniden inşası için dondurulmuş Rus varlıklarının değerlendirilmesini uzun süredir gündemde tutuyor.

F-16’ların bakımına ilişkin iddialara yanıt

Ukrayna’nın savaş uçaklarının kullanımında karşılaştığı bakım ve lojistik sorunlar da gündemdeki yerini koruyor. Batılı medya kuruluşlarında uçakların bakım süreçleri ve füze tedariki nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandığına ilişkin değerlendirmeler yayımlandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhiy Tykhyi ise F-16’ların hizmet dışı kaldığı yönündeki haberleri reddetti. Tykhyi, uçakların zorlu savaş koşullarında görev yaptığını kabul ederken müttefiklerin bakım ve onarım süreçlerini hızlandırdığını belirtti.

Belçika’dan yapılması planlanan ek teslimat, Ukrayna’nın mevcut hava gücünü genişletme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Uçakların teslimat takvimi ve sahadaki operasyonel katkısı ise önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.