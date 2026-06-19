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Belçika'da aşırı sıcaklık ve şiddetli fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), aşırı sıcaklık ve şiddetli fırtına nedeniyle "turuncu alarm" uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Belçika'da aşırı sıcaklık ve şiddetli fırtına nedeniyle "turuncu alarm" verildi
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RMI'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde sıcaklıklar bugün 30-35 derece arasında seyredecek.

Ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli fırtına ve aşırı sıcaklık nedeniyle "turuncu" alarm verilirken, fırtınaların en çok ülkenin batı ve orta bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

Şiddetli yağmur, dolu ve yıldırım nedeniyle bölgelerde hasar oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşacağı kaydedilerek, vatandaşlara düzenli sıvı tüketme, serin yerlerde vakit geçirme ve sıcaklığa uygun kıyafetler giymeleri tavsiye edildi.

Brüksel'de gündüz sıcaklığın 35 dereceye ulaşması beklenirken, başkent için yerel saatle 19.00-02.00 arasında ise şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

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