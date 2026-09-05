Belçika’da çevreyi kirletenlerle ilgili tarihi karar: 20 yıla kadar hapis geliyor

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Avrupa Birliği’nde bir ilk

Belçika Temsilciler Meclisi tarafından 2024 yılında kabul edilen yeni ceza kanunu, eylül ayı itibarıyla uygulanmaya başladı.

Düzenlemeyle Belçika, Avrupa Birliği’nde ekokırımı bağımsız ve ağır bir suç olarak ceza kanununa dahil eden ilk ülke oldu.

Ekokırım suçu nasıl tanımlanıyor?

Yeni ceza kanununda ekokırım; eylem veya ihmal yoluyla çevreye ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli zarar veren yasa dışı bir fiilin, ortaya çıkabilecek zarar bilinmesine rağmen kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanıyor.

Büyük petrol sızıntıları, denizlerin geniş ölçekte kirletilmesi ve nükleer atıkların çevrede ağır tahribata yol açması gibi olaylar bu kapsamda değerlendirilebilecek.

20 yıla kadar hapis cezası

Ekokırım suçundan sorumlu bulunan gerçek kişiler için 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tüzel kişiler açısından ise 1,2 milyon euro ile 1,6 milyon euro arasında para cezası uygulanabilecek.

Ancak bir eylemin ekokırım kapsamında değerlendirilebilmesi için çevreye verilen zararın ciddi, geniş çaplı ve uzun süreli olması gerekiyor. Ayrıca fiilin kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi ve failin ortaya çıkabilecek zararın farkında olması şartı aranıyor.

Düzenleme hangi alanlarda uygulanacak?

Yeni düzenlemenin, Belçika federal hükümetinin yetki alanına giren konularda uygulanması bekleniyor.

Kuzey Denizi’nin korunması, radyasyon ve radyoaktif atıkların yönetimi bu alanlar arasında bulunuyor.

“Ekokırım” ne anlama geliyor?

“Ekokırım” veya İngilizce adıyla “ecocide”, çevrenin ağır biçimde yok edilmesi ve tahrip edilmesini ifade ediyor.

Belçika’nın attığı bu adımla birlikte çevreye yönelik ağır ve kalıcı zararların yalnızca idari yaptırımlarla değil, ağır ceza hükümleriyle karşılanmasının önü açılmış oldu.