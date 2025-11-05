Belçika’da dron krizi: Siyasette gerilim yükseldi

Eski Savunma Bakanı Ludivine Dedonder kamu yayıncısı RTBF'ye yaptığı açıklamada, halefi Theo Francken'in ülkedeki dron faaliyetleriyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Dedonder, kendi görev süresinde bu faaliyetin gerçek bir tehdide dönüşebileceğini tespit ederek, fon ayırdıklarını ve siber güce yatırım yaptıklarını belirtti.

Havalimanları için koruma sistemleri konusunda "çalışmaların zaten devam ettiğini" bildiren Dedonder, Francken'in Belçika'nın hava sahasını ihlal eden dronları öngöremediği yönündeki iddiasına karşı çıktı.

Dedonder, kamuoyuna yönelik tavrını da eleştirerek, "Bir savunma bakanının vatandaşları korumasını bekliyoruz, kışkırtmasını değil." dedi.

Francken, bu konudaki açıklamasında "bu tür dron uçuşlarını önceden tespit etmenin zor olduğunu" söylemişti.

"Bu dronlar amatörlerin elinden çıkmış gibi görünmüyor." ifadesini kullanan Francken, bazı bölgelerde gece saatlerinde önce küçük, sonra büyük dronlar uçurulduğunu ve bunun "amatörlerin işi olmadığını" söylemişti.

Belçika’da askeri üsler üzerindeki dron hareketliliği endişe yaratıyor

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.

Brüksel Havalimanı çevresinde dün akşam dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.