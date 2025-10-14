  1. Ekonomim
Belçika’da çalışanlar, hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek için bir günlük grev başlattı; ülke genelinde toplu taşıma ve kamu hizmetleri aksadı, uçuşlar iptal edildi.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çalışanlar, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Genel grev Belçika’yı durma noktasına getirdi

Geniş katılımlı grev nedeniyle ülke genelinde çeşitli kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksadı ve hayat durma noktasına geldi.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet göstermezken Brüksel Havalimanı'nda çok az sayıda iniş yapıldı.

Belçika’da genel grev hayatı felç etti - Resim : 1

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların greve iştirak etmesi ile metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve katılmasıyla toplu taşıma sıkıntısı ülke geneline yayıldı.

Öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği grev nedeniyle ise bazı okullarda eğitim durdu. Belediye çalışanlarının greve iştirak etmesi nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli yerel hizmetler ve idari işlemler büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevden olumsuz etkilendi.

Belçika’da hükümet, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması ve uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması yönünde adımlar atarken memurların statüsü, emeklilik yaşı, maaş hesaplanmasında reform yapılması gibi çalışanların haklarında ciddi değişiklikler içeren düzenlemeleri programına almak istiyor.

Sendikalar ise hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Brüksel'de protesto

Grevle birlikte Brüksel'de on binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi. Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.

Sendikaların renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi kıyafetler giyen protestocular, hükümet karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, "Hükümeti durdurun", "Savaşa para var, emekliliğe yok" ve "Hakkımıza dokunmayın" gibi yazılar içeren pankartlar açtı.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar araç geçişine kapatılırken şehir genelinde yoğun trafik sıkışıklığı yaşandı.

