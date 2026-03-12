Belçika'da grev: Ulaşım aksadı, havalimanlarında seferler yapılamadı

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintiler ile emeklilik, prim ve ücret sisteminde planladığı değişiklikleri protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev nedeniyle ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksarken hayat durma noktasına geldi.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet gösteremedi. Brüksel Havalimanı’nda geliş yönlü seferlerin de yarıdan fazlası iptal edildi.

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların da greve katılması nedeniyle şehir genelinde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı yapılamadı.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve iştirak etmesiyle toplu taşımadaki kesinti ülke geneline yayıldı.

Greve çok sayıda öğretmenin de katılım göstermesiyle bazı okullarda eğitim aksadı.

Belediye çalışanlarının da destek verdiği grev nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli hizmetler ile idari işlemler gerçekleştirilemedi.

Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevden olumsuz etkilendi.

Brüksel'de protesto yapılacak

Grevle birlikte Brüksel'de on binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenleyecek.

Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelecek göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyecek.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar gün boyu kapalı olacak.

Çalışanlar, iş güvencesi, çalışma koşullarının ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunuyor.

Belçika'da hükümet yakın zamanda emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması ve uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması yönünde adımlar attı.

Hükümet, tasarruf tedbirleri kapsamında bazı sektörlerde çalışanların statüsünün, emeklilik şartlarının ve maaş hesaplamasının değiştirilmesi gibi yeni adımlar atmayı planlıyor.