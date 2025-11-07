  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Belçika’da hükümet, bütçe üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıyor
Takip Et

Belçika’da hükümet, bütçe üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıyor

Belçika’daki koalisyon partileri, ülke bütçesi ve planlanan kesintiler konusunda yoğun müzakereler yapıyor ve anlaşmanın Noel’e kadar sağlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Belçika’da hükümet, bütçe üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıyor
Takip Et

Belçika basınına göre, ülkede 9 ay önce kurulan hükümetin en büyük ortağı konumundaki sağ eğilimli milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinden olan Başbakan Bart De Wever, Belçika Kralı Philippe'ten hükümete bütçe anlaşması için Noel'e kadar 50 gün süre vermesini istedi.

Belçika hükümeti 2026 bütçesi için çalışıyor

Belçika'da siyasi yelpazenin farklı yerlerinde olan partileri buluşturan federal hükümet, 2026 bütçesini ve sonraki yıllarda yapılacak kesintileri belirlemeye çalışıyor.

De Wever'in partisi N-VA, bütçe konusunda katı bir tutum izlerken kemer sıkma politikalarına öncelik veriyor.

De Wever, ülkenin yüzde 5 seviyesindeki bütçe açığını düşürmek ve bunu Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyumlu hale getirmek üzere 2030'a kadar en az 10 milyar avro tasarruf etmeyi içeren bir önlem paketi hazırladı. Bu plan, KDV artışı, otomatik endekslemenin askıya alınması ve çeşitli harcamalarda kesintileri içeriyor.

Liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" koalisyonun diğer ortakları.

Yeni bütçeyle ilgili görüşmeler partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır sürüyor.

Vooruit, tasarruf paketinde yer alan, geçmiş dönemdeki enflasyon oranlarına göre ücretleri otomatik olarak artıran ücret endeksleme sisteminin kaldırılmasına karşı çıkıyor.

MR ise hükümet kurulurken ülkede vergilerin artırılamayacağı konusunda prensipte anlaşıldığını ancak son bütçe teklifinin KDV'de artış içerdiği gerekçesiyle buna karşı tutum izliyor.

Fransızca, Flamanca ve Almanca konuşulan, farklı toplulukları bir araya getiren Belçika'da 5 partili koalisyon içinde bütçe konusunda anlaşmak kolay olmuyor.

Hükümetin 2026 bütçesini belirleyememesi durumunda ise geçici acil durum bütçesi devreye girecek.

Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruzRusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruzDünya
Meksika'da korkutan deprem!Meksika'da korkutan deprem!Dünya
AB, dron karşıtı sistemini 2026 sonuna kadar devreye almayı hedefliyorAB, dron karşıtı sistemini 2026 sonuna kadar devreye almayı hedefliyorDünya

 

Dünya
AB, Ruslara çok girişli Schengen vizesini kaldırıyor
AB, Ruslara çok girişli Schengen vizesini kaldırıyor
UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı
UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı
AB, dron karşıtı sistemini 2026 sonuna kadar devreye almayı hedefliyor
AB, dron karşıtı sistemini 2026 sonuna kadar devreye almayı hedefliyor
Meksika'da korkutan deprem!
Meksika'da korkutan deprem!
Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz
Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz
Fas, 5G iletişim çağını resmen başlattı
Fas, 5G iletişim çağını resmen başlattı