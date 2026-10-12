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Belçika'da kamu çalışanları greve gitti

Belçika'da kamu çalışanları, hükümetin bütçe ve tasarruf politikalarını protesto etmek için greve gitti.

Haber Merkezi
AA
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Belçika'da kamu çalışanları greve gitti
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Sosyalist İşçi Sendikasının çağrısıyla çok sayıda memur, Belçika'da kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği ve hükümetin gündemindeki yeni bütçe kesintilerine karşı bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev, ülke genelinde demir yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Toplu taşımada​​​​​​​ da aksaklıklar yaşandı. Brüksel'de metro ve otobüs seferleri azaltılırken, bazı tramvay hatları çalıştırılmadı.

Flaman Bölgesi'nde de otobüs ve tramvay hizmetleri büyük ölçüde aksadı.

Grev nedeniyle Brüksel'de kağıt-karton ve ambalaj atıklarının toplanması da aksadı. Belçika'da kamu yayıncılığı da grevden etkilenirken, RTBF ve VRT'nin televizyon ve radyo yayın akışlarında değişiklikler yapıldı.

Ayrıca ülke genelinde eğitim, posta ve cezaevleri gibi kamu hizmetlerinde de aksamalar yaşandı. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü artırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor.

Ücretlerin enflasyona göre endekslenmesine yönelik olası müdahaleler ve katma değer vergisinin artırılması olasılığı da sendikanın tepkisini çekiyor.

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