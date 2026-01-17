Belçika’dan Grönland hamlesi: Çok uluslu keşif çalışmalarına subay gönderilecek

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Grönland’da planlanan çok uluslu keşif faaliyetlerine katkı sağlamak üzere 19 Ocak’ta Belçikalı subayların bölgeye gönderileceğini duyurdu.

Prevot, "Danimarka komutasında yürütülen bu keşif misyonu, NATO'nun stratejik öneme sahip Arktik bölgesindeki askeri varlığını ve eğitim kapasitesini güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabalarının bir parçasıdır." dedi.

Arktik’te olası adımlar için istişare vurgusu

Prevot, Belçika’nın “Arktik Nöbet Operasyonu” gibi ilerleyen dönemde gündeme gelebilecek adımlara olası katılımına ilişkin kararların, hükümet ortaklarıyla yapılacak kapsamlı görüşmelerin ardından netleşeceğini ifade etti. Arktik’in müttefik ülkeler açısından ortak hareket gerektiren bir alan olduğuna dikkat çeken Prevot, Belçika’nın bu süreçte sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Açıklamasında Savunma Bakanı Theo Francken’in görüşlerine de yer veren Prevot, Francken’in Arktik bölgesindeki güvenliğin tüm NATO için kritik önem taşıdığına işaret ettiğini aktardı. Francken’in, göreve katılımın İttifak içindeki dayanışmayı ortaya koyduğunu ve stratejik öneme sahip bu coğrafyanın güvenliğine yönelik ortak çabalara somut katkı sağladığını belirttiğini kaydetti.