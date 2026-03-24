Belçika'dan Trump’ın İran kararına destek: Gerilimin düşürülmesi mutlak önceliktir

Orta Doğu’da tırmanan gerilimde diplomasi için yeni bir pencere açıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran ile yürütülen "yapıcı görüşmeler" neticesinde İran'ın enerji santrallerine yönelik olası saldırıları 5 gün süreyle askıya aldığını duyurması, Belçika hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı. Belçika Dışişleri Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada gerilimin düşürülmesinin mutlak bir öncelik olduğunu ifade etti.

Diplomasi için kritik eşik

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin haftalardır süren çatışmalar nedeniyle büyük bir belirsizlik içinde olduğunu hatırlattı. Diplomasi masasının tek çözüm yolu olduğunu savunan Prevot, "Bu jeopolitik dönemde tek kesinlik, belirsizliktir. Perde arkasında müzakereler gerçekten yürütülüyorsa, bu son derece olumlu bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. Belçika, özellikle Umman gibi bölgesel ortakların arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını belirterek, istikrara yaklaşan her adımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji güvenliği ve Avrupa’nın kaygısı

Brüksel’den gelen bu sağduyu çağrısının arkasında, Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji piyasalarına olan etkisi de yatıyor. Belçika Başbakanı Bart De Wever, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarılarda, enerji fiyatlarındaki artışın Avrupa ekonomisi için sürdürülebilir olmadığını ve saldırıların durdurulmaması halinde kıtanın "büyük sıkıntıya" girebileceğini belirtmişti. Belçika hükümeti, bölgedeki çatışmaların doğrudan bir tarafı olmayacaklarını bir kez daha teyit ederken, Hürmüz Boğazı’nın açık kalması ve sivil altyapının korunması için uluslararası topluma itidal çağrısında bulundu.