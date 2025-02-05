Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro istasyonunda silahlı saldırı!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir metro istasyonu önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda yaralanan olmadığı ifade edilirken, yerel polis ve federal demiryolu polisi saldırganları yakalamak için arama çalışmalarına devam ediyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir metro istasyonu önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, saldırganların metro istasyonuna kaçtığını ve hala metro tünellerinde saklanıyor olabileceğini belirtti.
İstasyon geçici olarak kapatıldı
Olayda yaralanan olmadığı açıklanırken, yerel polis ve federal demiryolu polisi bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde Clemenceau istasyonu geçici olarak kapatıldı.