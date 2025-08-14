Belediye başkanı eşinin önünde uçurumdan düşerek öldü!

Avusturya'nın Nassfeld geçidi dün bir trajediye sahne oldu. 2300 kişinin yaşadığı Spital am Pyhrn'in 2003'ten beri belediye başkanı olan Sosyal Demokrat Partili Ägidius Exenberger, 57 yaşındaki eşiyle çıktığı dağ yürüyüşünde dengesini kaybederek düştü.

Bu düşüş sonucu ilk olarak 15 metre aşağıya dik ve kayalık araziye yuvarlanan Exenberger, daha sonra 30 metre daha sürüklendi.

Arama kurtarma ekibi gönderildi

Sabah 10 sularında meydana gelen olayın ardından eşi hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Olay yerine polis helikopteri ve dağ arama kurtarma ekibi gönderildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Exenberger kurtarılamadı.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre ilk incelemelerde kazanın önlenebileceği ortaya çıktı. Buna göre güvenli tırmanış ekipmanlarının yanlış kullanımından kaynaklı bir sorun yaşandı.

Yetkililer emniyet halat ve karabinanın doğru şekilde bağlanmadığını ve uygun bir biçimde takılmadığını tespit etti. Bu nedenle belediye başkanı dengesini ilk kaybettiğinde emniyet sistemi düşüşünü durduramadı.

Parti yetkilileri Exenberger'in ölümünü teyit ederek ailesine baş sağlığı diledi.