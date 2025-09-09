Belediye başkanı kebapçılara savaş açtı! Artık yasaklanacak

Fransa’nın Aisne bölgesindeki Fère-en-Tardenois kasabasında belediye, fast-food ve kebapçılara savaş açtı.

Burger, taco, pizza, kebap dükkanlarının 'şehir ruhunu yok ettiğini' gerekçe gösteren Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux, yeni fast-food ve kebapçı açılmasını yasakladı.

Fast-food ve kebapçıların şehrin estetiğini bozduğu öne sürüldü

Şehir merkezinde çok belirgin bir şekilde hissedilen bu değişim, yerel ekonomik denge ve kentin yansıttığı imaj konusunda soru işaretleri yaratırken açılış saatleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken fast-food ve kebapçıların ‘şehrin estetiğini bozduğunu ve yerel faaliyetleri etkilediğini öne sürüldü.

Yerel girişimleri zayıflatacağı endişesi artıyor

Hızlı yemek restoranlarının yaygınlaşmasının, bölgeye farklı bir tempo, farklı bir deneyim ve farklı bir katma değer sunabilen birkaç geleneksel oyuncuyu zayıflatacağı bir sarmalından endişe ediliyor. Belediye başkanı, düzenlemeler olmadan bazı işletmelerin cirolarını korumakta zorlanacağından endişe ediyor.

Kararla ilk kez kebap yasağı getirilecek

Ancak karar, halkı ikiye böldü. Bazı sakinler kararı desteklerken, girişim özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı çıkanlar da oldu. Bir kasaba sakini, birkaç fast-food restoranının normal olduğunu, ancak sayısının bu kadar fazla olmaması gerektiğini söyledi.

Belediye başkanı , kasabada yeni fast food restoranlarının açılmasını yasaklayan bir kararname imzaladı. Fast food yarışını frenlemeyi ve yerel mekanların açılmasını teşvik etmeyi amaçlayan bu önlem artık belediyenin elinde bulunuyor.

Kararname, yerel yönetimden onay alması durumunda yürürlüğe girecek. Fère-en-Tardenois, böylece Fransa’da kebap yasağı getiren ender kasabalardan biri olacak. (Le Tribunal Du Net, RMC)