Belediye başkanına elektrikli bisiklet çarptı, kentte bisiklet yasağı geldi

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Eylül ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle bisikletliler, yaklaşık 30 caddeden oluşan belirli bir bölgede bisikletlerinden inerek yollarına yaya olarak devam etmek zorunda kalacak.

Rapinese, İtalyan haber ajansı Ansa'ya yaptığı açıklamada, elektrikli bisiklet çarpmasının nasıl bir durum olduğunu bizzat yaşadığını belirterek, alınan önlemin bu deneyimin ardından gündeme geldiğini söyledi.

Hem elektrikli, hem normal bisikletler kapsama alındı

Yasağın kapsadığı yolların önemli bölümü tarihi kent merkezinin en geniş caddeleri arasında bulunuyor. Bu güzergahlar özellikle kuryeler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

İtalya'daki karayolları mevzuatında bisiklet modelleri arasında ayrım yapılmaması nedeniyle düzenleme yalnızca elektrikli bisikletleri değil, normal bisikletleri de kapsayacak.

Rapinese, Temmuz ayında belediye binasından çıktığı sırada bir elektrikli bisikletle çarpıştığını ve olayın kent merkezindeki trafik düzenlemelerinin görüşüldüğü döneme denk geldiğini belirtti. Kazaya karışan bisikletlinin kimliği ise henüz tespit edilemedi.

Trafik düzenlemeleri genişletiliyor

Como'nun tarihi kent merkezi halihazırda sınırlı trafik bölgesi (ZTL) içinde yer alıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında kent merkezindeki otomobil ve kamyonet trafiğine yönelik kurallar da sıkılaştırılıyor.

Bazı araçların kent merkezine girebilmesi için yıllık izin belgesi alması ve giriş yapılan her gün için 3 euro ücret ödemesi gerekecek. Mağaza ve restoranlara yapılacak teslimatlar ise 06.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Kent merkezinde konaklayan turistlerin araçla girişine de sınırlama getirilecek. Buna göre turistlerin araçlarıyla merkeze girebilmesi için kaldıkları otelin otoparkının bulunması gerekecek.

Karara tepki büyüyor

Bisiklet yasağı kent sakinlerinden de tepki gördü. Kararın geri çekilmesi amacıyla çevrim içi imza kampanyası başlatılırken, yerel yurttaş grubu Civitas Como düzenlemeyi "tartışmalı ve hatalı" olarak değerlendirdi.

Nova Como derneği ise yasağı protesto etmek amacıyla 12 Eylül'de bisikletli gösteri düzenleme kararı aldı.

Como ilk değil

İtalya'da tarihi ve yoğun bölgelerde bisiklet kullanımına yönelik kısıtlamalar getiren tek kent Como değil. Palermo'da da 2023'ten bu yana ana caddelerin bazı bölümlerinde bisiklet kullanımına sınırlama uygulanıyor.

Avrupa'nın farklı kentlerinde de elektrikli bisiklet ve scooter gibi tek kişilik araçlara yönelik kurallar giderek sıkılaşıyor. Paris ise 2023 yılında kiralık elektrikli scooter kullanımını tamamen yasaklamasının ardından, scooter kullanıcılarına yönelik güvenlik kurallarını da artırdı.