Belediye başkanından Beyoncé’a ilginç çağrı: Bütçe açığını kapat!

Ciddi bir bütçe kriziyle karşı karşıya olan Chicago, bu kez Belediye Başkanı Brandon Johnson’ın ekonomik açmazdan kurtulmak için yıldız isme yaptığı öneri ile konuşuluyor.

Bütçe kriziyle boğuşuyor

Bütçe kriziyle boğuşan Chicago’da Belediye Başkanı’ndan sıradışı bir öneri geldi. Johnson, kentin bütçe krizini çözmek için ilginç bir teklifte bulundu ve Beyoncé’ye seslendi.

“Şehirde kal, bütçe açığını kapat”

Pop yıldızına çağrıda bulunan Başkan Johnson, “Birkaç konser daha verirsen açığı kapatabilirsin!” dedi.

Sanatın ekonomiye olan etkisi yeniden gündemde

Başkan Johnson, Beyoncé'nin geçtiğimiz dönemde verdiği konserlerin şehre büyük bir ekonomik katkı sağladığını vurgulayarak, “Eğer Beyoncé iki konser daha verseydi, bütçe açığımızı kapatabilirdik” dedi. Johnson’ın bu açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve sanatın ekonomiye olan etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Beyoncé’ gittiği şehirlerin ekonomisini canlandırıyor

Beyoncé'nin "Renaissance World Tour" kapsamında Chicago'da verdiği konserler, şehir ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlamış, otellerden restoranlara kadar birçok sektörde hareketlilik yaratmıştı. Bu gelişmeler, kültürel etkinliklerin şehir ekonomilerine olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözler Beyoncé cephesinden gelecek cevapta

Şimdilik Beyoncé cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Belediye Başkanı Johnson’ın çağrısı, pop kültürünün ekonomiyle ne denli iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği olarak değerlendiriliyor.