Bellek krizinin vurduğu akıllı telefon satışlarında tarihin en büyük düşüşü

Akıllı telefon sektörü, son yılların en büyük darbesini eylül çeyreğinde aldı. Yapay zeka sektöründen gelen yoğun siparişlerin bellek depolama maliyetlerini son bir yılda yaklaşık yüzde 350 oranında artırması, mobil cihaz üreticilerinin karlılığını altüst etti. Maliyet artışları karşısında şirketler fiyatları yükseltirken, bütçe odaklı modelleri ürün gamından çıkarmak zorunda kaldı.

Sevkiyatlar yüzde 22 azaldı

IDC verilerine göre artan maliyetler ve fiyat baskısı nedeniyle akıllı telefon sevkiyatları yüzde 22 oranında gerileyerek şimdiye kadarki en kötü çeyreklik performansını sergiledi. Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler bu düşüşten en çok etkilenen markalar arasında yer alırken, Apple ve Samsung geniş premium telefon portföyleri sayesinde süreci daha dirençli atlattı.

Sektörde toparlanma ne zaman bekleniyor?

Maliyet baskısının devam etmesi ve pazarın henüz dip noktaya ulaşmamış olması, üreticileri amiral gemisi modellere yönlendiriyor. Uzmanlar, akıllı telefon pazarındaki büyümenin ve kalıcı bir toparlanmanın en erken 2028 yılında gerçekleşebileceğini öngörüyor.