Ben-Gvir, Filistinli esirlerin yaşam koşullarını ağırlaştırmakla övündü

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik uygulamalarını savundu. Gazeteci Barak Ravid’in, Haaretz gazetesinde yayımlanan ve İsrail hapishanelerindeki koşullara ilişkin iddiaları aktardığı paylaşımına yanıt veren Ben-Gvir, uygulamalarından gurur duyduğunu ifade etti.

Ben-Gvir, “Hapishaneleri teröristler için bir kâbusa çevirdiğim için gururluyum” sözleriyle Filistinli mahkumlara yönelik politikalarını açıkça savundu.

Hapishane koşullarını ağırlaştırdığını söyledi

Ben-Gvir, Filistinli esirlere yalnızca asgari düzeyde imkân sağladıklarını ve onların yaşam koşullarını zorlaştırdıklarını belirtti. Söz konusu uygulamaların kendi politikası olduğunu vurgulayan İsrailli bakan, bu yaklaşımını Ulusal Güvenlik Bakanlığı döneminde hayata geçirdiğini dile getirdi. Bakanın açıklamaları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu ve mahkumların maruz kaldığı muameleye ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İsrail hapishanelerindeki koşullar tartışılıyor

Gazeteci Barak Ravid’in aktardığı Haaretz haberinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların açlık, şiddet, uyuz hastalığı ve ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. Haberde, bu koşulların binlerce mahkumun günlük yaşamını etkilediği belirtildi. Ben-Gvir ise bu eleştirileri reddetmek yerine, mahkumlara uygulanan kısıtlamaları kendi politikalarının bir parçası olarak tanımladı.

Savunma Bakanlığı için de aynı yaklaşımı hedefliyor

İsrailli bakan, mevcut politikalarını gelecekte daha geniş bir yetki alanında uygulamak istediğini de ifade etti. Ben-Gvir, Savunma Bakanı olması halinde benzer bir yaklaşımı sürdürmeyi hedeflediğini belirtti. Ben-Gvir’in açıklamaları, İsrail’de Filistinli mahkumların hakları ve cezaevlerindeki muameleye ilişkin tartışmaların yanı sıra ülkenin güvenlik politikalarına yönelik eleştirileri de yeniden gündeme getirdi.