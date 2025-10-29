Ben & Jerry's'in kurucu ortağı, Unilever'in Filistin'e özel dondurma üretimini durdurduğunu iddia etti

Yahudi asıllı ABD'li iş adamı Cohen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ben & Jerry's firmasının sahibi olan Unilever'in, Filistin'i andıran, karpuz desenli dondurmanın üretimi için onay vermediğini belirtti.

Firmanın kurucu ortaklarından olan Cohen paylaşımında, "Unilever/Magnum, Ben & Jerry's'in Filistin'e özgü bir tat yaratmasını engelledi, bu yüzden ben de aynısını kendim yapıyorum." ifadesini kullandı.

Karpuz desenli dondurma tasarımı için takipçilerinden destek isteyen Cohen, videolu paylaşımında, "Ben & Jerry's'in yapamadığı durumlarda sesinizi kullanın, Filistin'de barışı, adaleti ve onuru güvence altına alın." dedi.

Cohen, "Elimde bir karpuz ve boş bir dondurma kutusu var ve yardımınızı istiyorum, Nasıl bir tadı olması veya neleri içermesi gerektiği konusunda önerilerinizi paylaşın. Ya da ambalajını tasarlayın." diye konuştu.

İş insanı Cohen, mayıs ayında Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin de bulunduğu, Senato'daki bir oturumda, Gazze'ye desteğini dile getirmişti.

Cohen, "Kongre, Gazze'de çocukları öldüren bombaları gönderiyor ve bunun bedelini Medicaid kesintileriyle ödüyor." şeklinde protesto etmesinin ardından salondan çıkarılmıştı.

O dönemde yaptığı X paylaşımında Cohen, "Kongre'ye Gazze'deki yoksul çocukları bombalar satın alarak öldürdüklerini ve bunun bedelini ABD'de yoksul çocukları (yoksullar için sağlık hizmeti veren) Medicaid'in kapsamından çıkarmak suretiyle ödediklerini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına verdiği tepkiyle tanınan ve Ben & Jerry's dondurma şirketinin ortaklarından biri olan Jerry Greenfield da, 17 Eylül'de, ana firma Unilever tarafından "susturulduğu" gerekçesiyle, 47 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etmişti.