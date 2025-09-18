Benedict Cumberbatch, Filistin için şiir okudu: O, Filistin diye bilindi ve daima öyle bilinecek
Ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konserinde Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu toprak üzerinde" şiirini okudu. Derviş'in, Filistin için kaleme aldığı şiiri okuyan Cumberbatch salonda coşkuyla karşılandı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Filistin için Birlikte” (Together for Palestine) yardım konserinde ünlü sanatçılar, oyuncular ve aktivistler sahneye çıkarak bağış topladı.
Gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen gelirler, Choose Love aracılığıyla Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlandı.
Dünyaca ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch de Filistin için düzenlenen etkinlikte yer aldı. Cumberbatch, sahnede Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklar üzerinde" şiirinden şu dizeleri okudu:
"Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var
Toprakların sultanı bu toprak
Başlangıçların anavatanı
Anavatanı tüm sonların
O, Filistin diye bilindi
Daima Filistin olarak bilinecek
Toprağım, sevgilim
Bir sebepsin sen yaşamak için"