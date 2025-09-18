Benedict Cumberbatch, Filistin için şiir okudu: O, Filistin diye bilindi ve daima öyle bilinecek

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Filistin için Birlikte” (Together for Palestine) yardım konserinde ünlü sanatçılar, oyuncular ve aktivistler sahneye çıkarak bağış topladı.

Gerçekleştirilen etkinlikte elde edilen gelirler, Choose Love aracılığıyla Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlandı.

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Benedict Cumberbatch de Filistin için düzenlenen etkinlikte yer aldı. Cumberbatch, sahnede Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu topraklar üzerinde" şiirinden şu dizeleri okudu:

"Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var

Toprakların sultanı bu toprak

Başlangıçların anavatanı

Anavatanı tüm sonların

O, Filistin diye bilindi

Daima Filistin olarak bilinecek

Toprağım, sevgilim

Bir sebepsin sen yaşamak için"