Bengal Körfezi'nde dev keşif: Hindistan deniz altında zengin doğal gaz yatağı buldu

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Küresel enerji krizine karşı yerli kaynak hamlesini başlatan Hindistan, doğu deniz sınırlarından gelen müjdeli haberle büyük bir sevinç yaşıyor. "Samudra Manthan" adı verilen kritik arama programı kapsamında yürütülen çalışmalarda, Mavi Vatan sınırları içerisinde zengin bir doğal gaz yatağına ulaşıldı. İlk ölçümler, sahanın ticari potansiyelinin son derece yüksek olduğunu gösteriyor.

Deniz altında 1400 metrelik derinlikte tespit edildi

Sondaj ekipleri, su yüzeyinin yaklaşık 1.441 ile 1.452 metre altındaki özel bir kayaç katmanında güçlü bir gaz akışı ve yüksek rezervuar basıncı kaydetti. Analizleri paylaşan yetkililer, tespit edilen değerlerin bölgedeki üretim kapasitesi açısından oldukça ümit verici olduğunu vurguladı.

Mahanadi Havzası kritik konuma yükseliyor

Arama faaliyetlerinin odağında yer alan Mahanadi Havzası, bu gelişmeyle birlikte Yeni Delhi yönetiminin enerji stratejisinde kilit bir üs haline geldi. Yerli üretimi doğrudan ivmelendirmesi beklenen adımın, ülkenin cari açığına da olumlu yansıması öngörülüyor.