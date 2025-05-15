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Ben&Jerry's ortağı Cohen, Gazze protestosunda gözaltına alındı

Dondurma markası Ben&Jerry's'in kurucularından Ben Cohen, Gazze'ye insani yardımın yetersizliğini protesto etmek amacıyla ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr'a tepki gösterdiği sırada gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Ben&Jerry's ortağı Cohen, Gazze protestosunda gözaltına alındı
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Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink, X sosyal medya hesabından, Cohen'in gözaltına alındığı anların videosunu paylaştı.

Videoda, Kennedy Jr'ın da katıldığı Kongre'deki bir oturum sırasında Cohen'in "Kongre, Gazze'de çocukları öldüren bombaları gönderiyor ve bunun bedelini Medicaid kesintileriyle ödüyor" şeklinde protesto ettiği görülüyor.

Daha sonra Ben&Jerry's'in kurucularından Cohen'in polisler tarafından salondan dışarı çıkarıldığı ve gözaltına alındığı anlaşılıyor. Cohen bu sırada Gazze'ye desteğini dile getirmeyi sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

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