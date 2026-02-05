  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Berlin Brandenburg Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle kalkışlar durduruldu
Takip Et

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle kalkışlar durduruldu

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Havalimanı (BER), bu sabah etkili olan aşırı buzlanma nedeniyle kalkış operasyonlarını tamamen durdurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berlin Brandenburg Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle kalkışlar durduruldu
Takip Et

BER tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları nedeniyle şu an itibarıyla BER Havalimanı'ndan hiçbir uçak kalkış yapamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Durumun temel nedeninin hızla donan yağmur olduğu, bu hava olayı nedeniyle uçaklara uygulanan buz çözme işlemlerinin de henüz sonuç vermediği bildirildi.

Mevcut kısıtlama sadece kalkış yapacak uçakları kapsıyor.

Halihazırda havada olan ve iniş rotasındaki uçakların havalimanına iniş yapabildiği aktarıldı. Ancak kalkışların askıya alınması nedeniyle zincirleme rötarların yaşanması bekleniyor.

Uçuşların ne kadar süreyle durdurulacağı netlik kazanmazken, BER yetkilileri yolculara, havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını ilgili hava yolu şirketlerinden kontrol etmelerini tavsiye etti.

ABD Adalet Bakanlığı Epstein’ın ölümüne ait yeni fotoğrafları yayınladıABD Adalet Bakanlığı Epstein’ın ölümüne ait yeni fotoğrafları yayınladıDünya
Buca Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı kararıBuca Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı kararıGündem
Ev alacaklar dikkat! İlk evim kredisinde şartlar neler? İşte 500 bin, 1,2,3 milyon TL'nin ödemesi...Ev alacaklar dikkat! İlk evim kredisinde şartlar neler? İşte 500 bin, 1,2,3 milyon TL'nin ödemesi...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 