Berlin Film Festivali'ndeki sözleriyle gündeme gelen İsrailli yönetmene ölüm tehditleri

İsrailli yönetmen Yuval Abraham, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in "Kanal 11" televizyonunun ödül törenindeki konuşmasının 30 saniyelik bölümünü yayınladığını ve bunu delicesine "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendirdiğini kaydetti.

İsrail televizyonunda hedef gösterilmesinin ardından ölüm tehditleri aldığını vurgulayan Abraham, konuşmasındaki her kelimenin arkasında olduğunun altını çizdi.

Abraham, ödül törenindeki konuşmasında, "Ben İsrailliyim, (filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra) Basel ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum, Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli" ifadelerini kullanmıştı.