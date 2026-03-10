Berlin güvenlik stratejisini yeniden yazıyor: Avrupa’da yeni dönem

Berlin yönetimi, Avrupa’nın güvenlik dengelerini yeniden tanımlayacak kapsamlı bir strateji hazırlığında. Almanya, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı ve Orta Doğu’daki çatışmaların Avrupa’ya yansımaları karşısında ulusal savunma politikasını köklü biçimde güncelliyor. Bu hamle, yalnızca Almanya’nın kendi güvenliğini değil, Avrupa Birliği’nin ortak savunma hattını da doğrudan etkileyecek.

Avrupa içinde yeni dengeler

Yeni strateji, askeri kapasitenin artırılmasını, savunma bütçesinin genişletilmesini ve NATO içindeki rolün güçlendirilmesini içeriyor. Kara kuvvetlerinin modernizasyonu, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi Berlin’in öncelikleri arasında. Almanya, uzun süredir tartışılan “savunmada eksik halka” imajını kırmayı ve Avrupa’nın güvenlik mimarisinde daha belirleyici bir aktör olmayı hedefliyor.

Bu dönüşüm, Avrupa içinde yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Fransa ile birlikte kıtanın en büyük iki gücü olan Almanya, güvenlik stratejisini yeniden yazarken Avrupa’nın savunma politikalarında daha merkezi bir rol üstleniyor. Berlin’in attığı adımlar, kıtanın gelecekte ABD’ye bağımlılığını azaltabilecek bir yönelim olarak da değerlendiriliyor.

Ekonomik boyut da dikkat çekici. Savunma harcamalarının artışı, Almanya’nın bütçe dengelerini zorlayacak olsa da Berlin yönetimi bu yükü Avrupa’nın güvenliği için gerekli bir yatırım olarak görüyor. Enerji güvenliği, tedarik zincirlerinin korunması ve kritik altyapıların güvence altına alınması, yeni stratejinin ekonomik ayağını oluşturuyor.

Sonuç olarak Almanya, güvenlik stratejisini yeniden yazarak yalnızca kendi ulusal çıkarlarını değil, Avrupa’nın geleceğini de şekillendiriyor. Berlin’in bu adımı, kıtanın savunma mimarisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kayda geçiyor.