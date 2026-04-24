Berlin-Lefkoşa hattında enerji diplomasisi: Merz’den yatırımcıya güven mesajı

Almanya ekonomisinin 2026 yılı ilk çeyreğinde karşı karşıya kaldığı durgunluk riskleri, Başbakan Friedrich Merz’i tedarik zincirlerini çeşitlendirme konusunda somut adımlar atmaya zorluyor. Ayia Napa’daki zirvede konuşan Merz, enerji bağımsızlığının sadece bir temenni olmadığını, bunun ancak stratejik bölgelerdeki projelerin finansal olarak desteklenmesiyle mümkün olacağını vurguladı. Christodoulides’e yönelik "cömert misafirperverliğiniz için teşekkür ederim" şeklindeki hitabı ise diplomasinin ötesinde, iki ülke arasında kurulacak yeni ekonomik köprünün ilk adımı olarak kayıtlara geçti.

Enerji koridoruna Alman finansman garantisi

Görüşmenin ana gündem maddesini, bölgedeki doğal gaz rezervlerinin Avrupa’ya ulaştırılmasını hedefleyen altyapı yatırımları oluşturdu. Merz, Alman sanayisinin ihtiyaç duyduğu düşük maliyetli enerji arzı için Kıbrıs’ın vazgeçilmez bir merkez olduğuna dikkat çekti. Bu noktada en dikkat çekici gelişme, Berlin’in Avrupa Yatırım Bankası kanalıyla bölgedeki terminallere ve boru hattı çalışmalarına sağladığı garantörlük iradesi oldu. Söz konusu hamle, yüksek faiz baskısı altındaki küresel sermaye için bölgeyi yeniden cazip bir pazar haline getirmeyi hedefliyor.

Bütçe disiplini ve bölgesel istikrar dengesi

Başbakan Merz, bütçe disiplini konusundaki katı tutumunu sürdürürken, enerji güvenliğini bu politikanın öncelikli istisnası olarak konumlandırdı. Kıbrıs’ın 2026 yılındaki AB Dönem Başkanlığı öncesinde gerçekleşen bu temaslar, sadece kaynak erişimini değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki ticari rotaların güvenliğini de kapsıyor. Yatırımcılara jeopolitik risklerin yönetilebilir olduğu mesajını veren bu ziyaret, Avrupa piyasalarında sarsılan güveni onarmaya yönelik stratejik bir hamle niteliği taşıyor.