Berlin’den “Tahran çıkmazı” uyarısı: Askeri çözüm gerçekçi mi?

Küresel petrol trafiği ve Orta Doğu üzerindeki askeri mobilizasyon ivme kazanırken, Avrupa’nın kilit aktörü Almanya’dan krizin yönetimine dair kritik bir projeksiyon sunuldu. Berlin’de düzenlenen uluslararası bir dış politika platformunda değerlendirmelerde bulunan Federal Meclis’in dış politika kurmaylarından Johann Wadephul, İran sorununa yönelik dışarıdan dayatılacak bir askeri müdahalenin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

"Kontrollü değişim" senaryosu ve bölgesel riskler

Wadephul’un analizindeki en dikkat çekici nokta, İran’da hedeflenebilecek bir "kontrollü rejim değişikliği" modelinin teknik ve siyasi açıdan sürdürülebilir olmadığı yönündeki tespitiydi. Geçmişteki bölgesel müdahale örneklerinin yarattığı istikrarsızlık modellerine atıfta bulunan Berlin kanadı, bu tür bir hamlenin sadece Orta Doğu’yu değil, mülteci akınları ve güvenlik krizleri üzerinden doğrudan Avrupa’nın iç dengelerini de sarsabileceği uyarısında bulundu.

Diplomatik kanalların tahkim edilmesi gerekliliği

Askeri operasyonların sınırlı stratejik kazanımlar sağlasa dahi kalıcı bir bölgesel güvenlik mimarisi inşa edemeyeceği görüşü hakim. Berlin’in duruşuna göre, Tahran ile yaşanan gerilimin çözümü namlularda değil, uluslararası aktörlerin dahil olduğu kapsamlı müzakere masalarında aranmalı. Mevcut konjonktürde, Avrupa ve bölgedeki müttefiklerin katılımıyla diplomatik iletişim kanallarının ivedilikle güçlendirilmesi gerektiği savunuluyor.

Almanya’nın bu çıkışı, bölgedeki çatışmalara doğrudan askeri katılım sağlamama konusundaki geleneksel doktrinini de teyit ediyor. Enerji arz güvenliğinin hassas bir dengede olduğu bir dönemde, Avrupa’nın lokomotif gücü çözüm yolunu müzakere odaklı bir eksende görüyor. Ortaya konan bu tablo, Berlin’in stratejik önceliğinin operasyonel bir başarıdan ziyade, bölgedeki topyekün bir çöküşün önüne geçmek olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.