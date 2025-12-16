Bermuda’yı milyonlarca yıldır ayakta tutan sır: Rekor kalınlıkta kaya katmanı keşfedildi

Atlantik'in en gizemli bölgelerinden biri olarak bilinen Bermuda Şeytan Üçgeni, bu kez doğaüstü iddialarla değil, jeolojik bir keşifle gündemde. Bilim insanları, bölgedeki volkanik faaliyetlerin sona ermesinden sonra Bermuda'nın neden batmadığını bulduklarını iddia ediyor.

Normal şartlarda volkanik faaliyetler sonlandığında tektonik levha mantodaki sıcak noktadan uzaklaşır, soğuyan kabuk ve volkan zamanla çöker. Ancak araştırmacılar Bermuda'nın altında bu süreci tersine çeviren istisnai bir yapı tespit etti.

Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre Bermuda'nın altındaki okyanus kabuğunun altında olağandışı bir kaya katmanı bulunuyor. Araştırmacılar adayı milyonlarca yıldır ayakta tutan şeyin bu kaya katmanı olduğunu düşünüyor.

Bermuda’nın altındaki rekor kalınlıkta kaya katmanı keşfedildi

Araştırmada okyanus kabuğunun hemen altında yer alan kaya katmanının yaklaşık 20 kilometre kalınlığa sahip olduğu tespit edildi. Bu kalınlık, dünya genelinde benzer jeolojik yapılarda şimdiye kadar gözlemlenmemiş bir seviyede.

Carnegie Science'tan sismolog William Frazer ile Yale Üniversitesi'nden Jeffrey Park'ın liderlik ettiği çalışmada Bermuda'nın alt yapısını incelemek için dünyanın farklı noktalarında meydana gelen 396 güçlü depremin yarattığı sismik dalgalar analiz edildi.

Bu dalgalar sayesinde Bermuda'nın yaklaşık 50 kilometre derine kadar uzanan yeraltı yapısının dikey bir görüntüsü oluşturuldu. Analizler sonucunda çevredeki kayaçlara kıyasla daha düşük yoğunluklu kalın bir katman ortaya çıktı.

"Bermuda'da kabuğun hemen altında levhanın içine yerleşmiş farklı bir katman var"

Frazer, normalde okyanus kabuğunun altında doğrudan mantonun bulunmasının beklendiğini belirterek, "Ancak Bermuda'da kabuğun hemen altında levhanın içine yerleşmiş farklı bir katman var" dedi.

Bermuda çevresine kıyasla yaklaşık 500 metre daha yüksek bir okyanus kabuğu üzerinde yer alıyor. Araştırmacılara göre son volkanik patlamalar sırasında bazı manto kayaçları yüzeye çıkmak yerine kabuk içinde dondu ve zamanla sal benzeri bir yapı oluşturarak adayı yukarıda tuttu.

Bu olağandışı katmanın nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Bilim insanlarına göre, ya magma yüzeye çıkamayıp adanın altında dondu ya da sıcaklık ve deniz suyu birlikte kayaları değiştirerek Bermuda'yı batmaktan koruyan hafif bir tabaka oluşturdu.

Bermuda’da volkanlar milyonlarca yıldır sessiz, ada hala ayakta

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, Bermuda'daki volkanlar yaklaşık 31 milyon yıldır aktif değil. Buna rağmen okyanus tabanındaki şişkinlik hâlâ çökmedi ve yüzeyde yeni bir volkanik faaliyet de gözlenmedi.

Uzmanlar Bermuda'nın süperkıta döneminin merkezine yakın bir bölgede yer almasının da benzersiz yapısının nedenlerinden biri olabileceğini belirtti.