Beşar Esad cephesinde Esma Esad krizi! Boşanmak istiyor

Suriye'de yaşanan hızlı rejim değişikliği ile birlikte Esad hükümeti yıkıldı, yönetimi HTŞ öncülüğündeki cihatçı yapılanmalar ele geçirdi. Şam'ın düşmesinin ardından Rusya'ya giden Beşar Esad'ın özel yaşamında da bir krizle mücadele ettiği öne sürüldü.

Esma Esad Londra'ya gitmek istiyor

HaberTürk'te yer alan habere göre; Esad'ın 24 yıllık eşi Esma Esad, eşine boşanma davası açıyor. Esma Esad'ın Moskova'daki yaşam koşullarını beğenmediği, Londra'ya gitmek istediği öğrenildi. Bu amaçla Rus mahkemesine başvuran Esma Esad, Moskova'dan ayrılabilmek için de özel izin talep etti. İddiaya göre Esma Esad'ın başvurusu henüz inceleme aşamasında olduğu için netleşmedi.

Öte yandan Beşar Esad'ın da Rusya'ya sığınma talebi kabul edilmiş olsa da, yetkili makamlar tarafından sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu belirtiliyor. Esad’ın Moskova’yı terk etmesi veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunması kesinlikle yasaklandı. Bu kısıtlamalar Esad’ın hareket alanını ciddi şekilde daraltıyor.

Esad'ın mal varlığı ve parası Rus makamlar tarafından donduruldu

Beşşar Esad’ın mal varlığı ve parasına erişimi de Rus makamları tarafından donduruldu. Bu durum, Esad ailesinin maddi gücünü ve gelecekteki etkisini sınırlamak adına alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Karar, Esad’ın hareketlerini tamamen Rusya’nın kontrolüne bırakıyor. Beşşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ise sığınma talebi konusunda henüz onay alamadı. Başvurusu inceleme sürecindeyken, ailesiyle birlikte ev hapsinde tutulduğu belirtiliyor. Bu durum, Esad ailesinin içinde bulunduğu siyasi ve kişisel sorunların boyutlarını gözler önüne seriyor. Esma Esad’ın Londra’ya gitme isteği kabul edilirse, Esad ailesinin Rusya’daki konumu daha da zayıflayabilir.