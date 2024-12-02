Beşar Esad sessizliğini bozdu: Bölgeyi bölme ve haritayı yeniden çizme hedefindeler

AFP'nin son dakika haberine göre Esed'ın ofisinden, İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklamada "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezekşiyan: Desteğimiz sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirterek, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da Pezekşiyan'ın, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumanın Tahran yönetiminin bölgesel stratejisi olduğunu ifade ettiği belirtildi. Suriye'deki sorunların çözümü için bölge liderleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Pezeşkiyan, Şam yönetimine desteklerinin devam edeceğini kaydetti.