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Beşar Esad ve ailesi Moskova'da ilk kez görüntülendi

Suriye'nin eski lideri Beşar Esad ve ailesi, Rusya’nın iltica talebini kabul etmesinin ardından Moskova’da ilk kez kameralar tarafından görüntülendi

Haber Merkezi
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Beşar Esad ve ailesi Moskova'da ilk kez görüntülendi
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Suriye'de yıllarca devam eden iç savaşın ardından, rejim lideri Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya yerleşti. Rus haber ajansı TASS ve uluslararası kaynaklara göre, Kremlin, Esad ve ailesine resmi olarak sığınma hakkı sağladı. Bu gelişme, Esad rejiminin çöküşü sonrasında dikkatleri bir kez daha Moskova'ya yöneltti.

Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı sağladı

Rus TASS haber ajansı, Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberinde Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığını doğruladı. Aynı kaynak, Rusya Federasyonu'nun insani gerekçelerle Esad ve ailesine sığınma hakkı sağladığını belirtti. Kremlin yetkilileri, Suriye’de yaşanan krizle ilgili çözüm sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savundu.

Moskova’da ilk görüntü

Beşar Esad ve ailesi, Moskova’ya ulaştıktan sonra ilk kez görüntülendi. Rusya’nın başkentinde çekilen karelerde Esad’ın yanında ailesinin de olduğu görüldü. Bu gelişme, uluslararası arenada geniş yankı uyandırırken, Suriye krizine dair yeni diplomatik süreçlerin başlaması bekleniyor.

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