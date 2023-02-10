Beşinci ve altıncı seri evrensel nükleer buzkıranlar için sözleşme imzalandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 22220 Projesi kapsamında beşinci ve altıncı seri evrensel nükleer buzkıranların inşası için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, beşinci ve altıncı seri evrensel nükleer buzkıranların inşasının yüzde 50'si federal bütçeden ve masraflarının yüzde 50'si ise Atomflot tarafından karşılanacak. Beşinci ve altıncı seri nükleer buzkıranların sırasıyla Aralık 2028 ve Aralık 2030'da hizmete girmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atomflot Genel Müdür Vekili Leonid Irlitsa, evrensel nükleer buzkıranların seri inşasına devam ettiklerini belirterek, "Modern nükleer buzkıranlar, başarılı Arktik projelerinin temelini teşkil etmektedir. Yüksek enlemlerde, ticari hızı korurken gemilerin güvenli bir şekilde seyretmesini yalnızca biz sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

3. ve 4. seri nükleer buzkıranlar 2024 ve 2026'da işletmeye alınacak

Açıklamaya göre, üçüncü ve dördüncü seri nükleer buzkıranlar Yakutia ve Chukotka'nın inşası devam ediyor, Yakutia'nın Aralık 2024’te, Chukotka'nın ise Aralık 2026'da işletmeye alınması bekleniyor.

Söz konusu gemiler, yüksek enlemlerde deniz taşımacılığının sürdürülebilir gelişiminde önemli unsurlar olarak kabul ediliyor.

Bu gemiler, 168,2 metre uzunluk, 34 metre genişlik, 10,5 metre draft, çalışma esnasında minimum 9,3 metre draft ile 60 MW (şaftlarda) güç, 33,54 bin ton deplasman gibi temel özelliklere sahip bulunuyor. Tahmini 40 yıl hizmet ömrüne sahip bu buzkıranlar 54 mürettebattan oluşacak.