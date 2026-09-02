Bessent’ten tahvil piyasası mesajı: “Ciddi bir durumda değiliz”

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tahvil getirilerindeki yükselişe rağmen piyasalardaki tabloya ilişkin kaygıların abartıldığını savundu. Bessent, ABD’nin mevcut durumda “ciddi bir durumda” olmadığını ifade etti. Açıklama, küresel tahvil piyasalarında satışların devam ettiği bir dönemde geldi. Küresel tahvil piyasaları, Orta Doğu’daki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle birlikte yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Yatırımcılar endişeli

Yatırımcılar, çatışmaların enerji fiyatlarını yukarı çekerek enflasyonu yeniden artırmasından ve bunun merkez bankalarını faiz oranlarını yükseltmeye yöneltmesinden endişe ediyor.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, mortgage faizleri ve diğer borçlanma maliyetleri açısından önemli bir gösterge olarak Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 30 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık 20 yılın zirvesine yaklaştı.

Petrol fiyatları ve kamu borcu baskı yaratıyor

Tahvil piyasasındaki hareketliliğin arkasında birden fazla etken bulunuyor. Petrol fiyatlarının varil başına 95 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya yaklaşması, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırdı. Artan kamu borçları da tahvil piyasasında yatırımcıların yakından izlediği bir başka unsur oldu.

ABD’nin ulusal borcu ağustos ayında 40 trilyon dolara ulaştı. Tahvil getirilerindeki yükseliş ise hükümetlerin borçlanma maliyetlerini artırıyor.

Yapay zekâ yatırımları da rekabet yaratıyor

Yapay zekâ şirketlerinin yoğun biçimde yatırım çekmesi de tahvil piyasasındaki dengeleri etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu şirketlerin yatırım için sermaye toplaması, aynı kaynakların Hazine tahvillerine yönelmesiyle oluşabilecek rekabeti artırıyor.

Fed’in faiz artışı beklentisi güçlendi

Tahvil piyasasındaki satışların önemli sonuçlarından biri de ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik beklentilerde görüldü. Vadeli işlem piyasasını izleyen CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların yaklaşık yüzde 70’i Fed’in eylül ayı ortasındaki toplantısında faiz artırmasını bekliyor. Bir hafta önce bu oran yüzde 40 civarındaydı.

Fed Başkanı Kevin Warsh ise gelecek toplantıda faiz artışı yapılacağına ilişkin doğrudan bir sinyal vermedi. Bununla birlikte enflasyondaki “temel eğilimlerin” iyileşmediğini belirtti.

Satış dalgası hisse piyasasına da sıçradı

Tahvil piyasasındaki baskı salı günü hisse senetlerinde de hissedildi. Önde gelen hisse senedi endeksleri günü düşüşle tamamladı. Buna karşın Jefferies Baş Piyasa Stratejisti David Zervos, tahvil piyasasındaki hareketin sanıldığı kadar büyük olmadığını söyledi.

Zervos, 2024 seçimlerinden bu yana ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 0,9 puanlık bir bant içerisinde hareket ettiğine dikkat çekti.