Beverly Hills’teki otelde kalan çiftin 1,8 milyon dolarlık eşyası çalındı

ABD’nin California eyaletindeki Beverly Hills bölgesinde bulunan lüks otelde konaklayan Brezilyalı çiftin yaklaşık 1,8 milyon dolarlık mücevher, aksesuar, kıyafet ve saatleri çalındı.

Fox News’in haberine göre, moda etkinliği için kente gelen Brezilyalı çiftin eşyalarını çalmak amacıyla konakladıkları “The Peninsula Beverly Hills” adlı otele birkaç kez giden şüpheli Jobson Marangoni De Castro'nun, bir otel çalışanını odanın anahtarını kendisine vermesi amacıyla kandırdığı öne sürüldü.

California Merkez Bölgesi Savcılığının basın açıklamasında zanlının çiftin kaldığı otel odasını boş bulduğu sırada yaklaşık 1,8 milyon dolar değerindeki mücevher, kıyafet ve aksesuarlarla dolu bavulları çaldığı iddia edildi.

Çalınan eşyaların arasında yaklaşık 5 bin dolar değerinde 5 valiz, 1000 dolarlık el çantası, 200 bin dolar değerinde elmas kolye, 89 bin 400 dolar değerinde saat, 14 bin dolar değerinde elbise, 285 bin dolar değerinde giysi ve ayakkabılar ile mücevherler ve bir pasaportun bulunduğu kaydedildi.

Hırsızlıktan 7 gün sonra Miami’ye uçtuğu iddia edilen De Castro'nun Instagram üzerinden çalıntı eşyaları satmak amacıyla alıcıya mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Çalıntı eşyaları "aile yadigarı" diye satmaya çalışmış

Savcılık, zanlının çalıntı eşyaları alıcıya satmak istediğini ancak vefat eden annesine ait kutuda bulduğu ürünlerin faturaları ve sertifikalarının olmadığını söylediğini aktardı.

De Castro'nun, hesabına 50 bin dolar havale edilmesi üzerine çalıntı eşyaları alıcının Miami'deki mağazasına götürdüğü öne sürüldü.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin, zanlının Uber yolculuklarındaki GPS verilerinden hırsızlıkların gerçekleştiği günkü hareketlerini izledikleri bildirildi.

Yetkililerin, De Castro'nun Beverly Wilshire Otel'deki başka bir hırsızlıktan dolayı da soruşturulduğunu tespit ettikleri belirtildi.

Savcılık, çalıntı eşyaları eyaletler arasında taşımaktan Los Angeles Havalimanı'nda tutuklanan De Castro’nun, Los Angeles'taki ABD Bölge Mahkemesine çıkarılmak üzere kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.