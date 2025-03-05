Beyaz Saray: ABD, Arap liderlerin Gazze'nin yeniden imarı planına karşı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, AA muhabirine yazılı olarak yaptığı açıklamada, Arap liderlerin Gazze konusundaki planını değerlendirdi.

Hughes, açıklamasında, "Mevcut öneri Gazze'nin şu anda yaşanamaz olduğu ve bölge sakinlerinin enkaz ve patlamamış mühimmatla kaplı bir bölgede insanca yaşayamayacağı gerçeğini göz ardı ediyor." ifadesini kullandı.

"Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi Hamas'tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyoruz"

"Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi Hamas'tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında duruyoruz." değerlendirmesinde bulunan Hughes, konuyla ilgili görüşmelerin devam edeceği mesajını verdi.

Salı günü Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Zirvesi'nde, Mısır'ın Gazze Şeridi'nin Filistinlileri topraklarından etmeden yeniden inşasına yönelik planı kabul edilmişti.

Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen, Mısır'ın Gazze'nin imarına ilişkin planının basına yansıyan detaylarına göre, söz konusu planın maliyeti 53 milyar dolar olacak.

İsrail'in teşvik edilmesi çağrısı yaptığı ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının aksine Mısır planının, Filistin halkını yerinden etmeden, Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerdiği belirtiliyor.