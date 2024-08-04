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SON DAKİKA… Beyaz Saray: Uçak gemilerini Ortadoğu’ya kaydırıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkilileri, gerilimin sürekli olarak arttığı Orta Doğu'ya, savaş uçağı filosunu taşıyan bir uçak gemisi gönderme planlarını cuma günü açıklamıştı. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray açıklamasında "ABD, uçak gemilerini yalnızca savunma amaçlı olarak Ortadoğu'ya kaydırıyor" ifadesini kullandı

Haber Merkezi
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SON DAKİKA… Beyaz Saray: Uçak gemilerini Ortadoğu’ya kaydırıyoruz
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Terör devleti İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediğ suikastta Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.

Yaşananlardan sonra İran, İsrail'e misilleme saldırısı yapacağı yönünde açıklamalarda bulundu. ABD, İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti. ABD merkezli yayın organı The New York Times'ta yer alan habere göre; ABD Savunma Bakanlığı, Ortadoğu'da yaşanan gerilimler nedeniyle bölgeye F-22 savaş uçağı filosunu gönderme kararı aldığı belirtilmişti. Bunun yanında ABD yetkilileri, gerilimin sürekli olarak arttığı Orta Doğu'ya, savaş uçağı filosunu taşıyan bir uçak gemisi gönderme planlarını cuma günü açıklamıştı. 

"Yalnızca savunma amaçlı"

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Beyaz Saray  "ABD, uçak gemilerini yalnızca savunma amaçlı olarak Ortadoğu'ya kaydırıyor" ifadesini kullandı

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