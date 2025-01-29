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Beyaz Saray: ABD'de tartışmalı neden olan gizemli dronlar FAA tarafından yetkilendirildi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2024'ün son aylarında New Jersey ve New York başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerinde görülen ve tartışmalara neden olan "gizemli" dronlara dair açıklamalarda bulundu. Leavitt, New Jersey'de görülen dronlar için FAA'nın araştırma nedeniyle uçuş yetkisi verdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray: ABD'de tartışmalı neden olan gizemli dronlar FAA tarafından yetkilendirildi
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 2024'ün son aylarında New Jersey ve New York başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerinde görülen "esrarengiz" dronlara ilişkin gelişmeleri aktardı.

New Jersey'de görülen dronlar için FAA'nın araştırma nedeniyle uçuş yetkisi verdiğini belirten Leavitt, konunun "merak" nedeniyle daha da büyüdüğünü ifade etti.

Leavitt, başka ülkelerin dron uçurmuş olabileceğine ilişkin ise "Bu bir düşman (olayı) değildi." dedi.

ABD'de gizemli dron tartışmaları

ABD'de ilk kez 18 Kasım 2024'te New Jersey'de görülen "gizemli" dron görüntüleri, New York ve civarında da ortaya çıkmaya başlamış ve sosyal medyada paylaşılarak endişelere yol açmıştı.

Beyaz Saray, dronların "güvenlik tehdidi oluşturduğu" yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Donald Trump ise Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu dronların nereden kalkıp indiğini askerlerimiz biliyor, Başkan biliyor ama nedense yorum yapmıyorlar, halkı şüphede bırakıyorlar, açıklama yapmalılar." demişti.

FAA, daha sonra 22'den fazla kentte dron uçuşlarına kısıtlama getirmişti.

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