  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray: Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalayacak
Takip Et

Beyaz Saray: Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalayacak

Beyaz Saray, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün barış anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray: Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalayacak
Takip Et

Beyaz Saray, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalayacağını duyurdu. 

Trump, Aliyev ve Paşinyan ile ticari anlaşmalar imzalayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülkenin liderleriyle enerji, teknoloji, ekonomik iş birliği, sınır güvenliği, altyapı ve ticaret alanlarında anlaşmalar imzalayacağını söyledi.

Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i imza töreni için ağırlayacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Rus petrolü ticaretinde Çin ve Hindistan'a karşı jeopolitik baskı arayışındaABD Başkanı Trump, Rus petrolü ticaretinde Çin ve Hindistan'a karşı jeopolitik baskı arayışındaDünya
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdıBelçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdıDünya
Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırdı mı?Trump, Gazze'de açlık olmadığını iddia eden Netanyahu'ya telefonda bağırdı mı?Dünya
Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldıAlmanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldıDünya

 

Dünya
Rusya, Ukraynalı çocukları katalogla evlat edindirecek!
Rusya, Ukraynalı çocukları katalogla evlat edindirecek!
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 50 milyon dolar ödül koydu
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 50 milyon dolar ödül koydu
Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu
Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı
Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldı
Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldı
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi