Beyaz Saray: Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması imzalayacak
Beyaz Saray, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün barış anlaşması imzalayacağını açıkladı.
Trump, Aliyev ve Paşinyan ile ticari anlaşmalar imzalayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülkenin liderleriyle enerji, teknoloji, ekonomik iş birliği, sınır güvenliği, altyapı ve ticaret alanlarında anlaşmalar imzalayacağını söyledi.
Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i imza töreni için ağırlayacağını söylemişti.