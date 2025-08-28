  1. Ekonomim
  Beyaz Saray, CDC direktörü Susan Monarez'i görevden aldı
Beyaz Saray, CDC direktörü Susan Monarez'i görevden aldı

Beyaz Saray, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Susan Monarez’i görevden aldı.

Beyaz Saray, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörü Susan Monarez’i çarşamba günü görevden aldı. Bu karar, Monarez’in Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geldi.

İstifası istenmişti

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai’nin açıklamasına göre, bir aydan daha kısa bir süre CDC’yi yöneten Monarez görevinden alındı.

Desai şöyle dedi:

"Susan Monarez, HHS liderliğine istifa etme niyetini bildirmesine rağmen istifa etmeyi reddettiği için Beyaz Saray, Monarez’i CDC’deki görevinden azletmiştir."

CDC’den üst düzey yetkililer kararın ardından istifasını verdi

Görevden alma, kurumda liderlik karmaşası yarattı ve çarşamba günü birçok üst düzey CDC yetkilisi de istifa etti.

Wall Street Journal’a göre, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Monarez’in görevden alınmasının Kennedy ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’ndaki ekip üyeleriyle yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirtti.

