Beyaz Saray duyurdu: “Trump TV” yayına başladı
Beyaz Saray, hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer alacağı Trump TV'nin kurulduğunu duyurdu.
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Beyaz Saray, pazartesi akşamı ‘Trump TV’ adlı kanalın yayına başladığını açıkladı.
Kanalın ‘öne çıkan videoları, önemli açıklamaları ve kaçırılmaması gereken anları, anlık güncellemelerle 7 gün 24 saat’ yayımlayacağı bildirildi.