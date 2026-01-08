Beyaz Saray: El konulan gemi, sahte bayrak taşıdığı için vatansız kabul edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında Leavitt, ABD’nin Venezuela’ya ilişkin planları, Kuzey Atlantik’te İzlanda ile İngiltere arasındaki açık denizde el koyduğu daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine ve herhangi bir ülke bayrağı taşımayan Sophia adlı petrol tankerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kararları ABD tarafından dikte edilmeye devam edecek"

Venezuela’da ABD’nin kontrolüne ilişkin soruya Leavitt, Trump yönetiminin Karakas ile yakın temas halinde olduğunu ve ABD'nin "azami nüfuza" sahip olduğunu belirterek, "Geçici yetkililerle yakın koordinasyonumuz devam ediyor ve onların kararları ABD tarafından dikte edilmeye devam edecek" dedi.

ABD’nin Venezuela’dan alacağı petrole değinen Leavitt, bu anlaşmanın hem ABD halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacağını aktararak, söz konusu petrolün çok yakında ABD’ye ulaşacağını ifade etti. Leavitt, petrolden elde edilen gelirin ABD ve Venezuela halkı için kullanılacağına dikkat çekti.

ABD'nin Venezuela hakkında "uzun vadeli bir planı" olduğunu aktaran Leavitt, Venezuela’dan alınacak olan 30 ila 50 milyon varil petrolün "ilk eylem" olduğunu ifade etti.

ABD'nin işçilere Venezuela'da güvende olacaklarına dair nasıl güvence vereceği sorusuna Leavitt, Trump'ın gerekirse askeri güç kullanma hakkını saklı tuttuğunu ve ABD halkının çıkarlarına en uygun olanı yapacağını söyledi. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile diplomatik yollardan anlaşmaya çalıştığını ifade eden Leavitt, Maduro'nun "gayri meşru bir diktatör" olduğunu ve şu anda New York'ta bir hapishane hücresinde tutulduğunu belirtti.

"Mürettebat, gerekirse yargılama için ABD’ye getirilecek"

Kuzey Atlantik’te İngiltere’nin de desteğiyle el konulan Marinera gemisine ilişkin açıklamasında Leavitt, "Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde ABD yaptırımlarının ihlali nedeniyle bu sabah, tankere el koyma işlemini duyurdu" dedi.

Leavitt, "Bu sabah el konulan gemi, takip edildikten sonra ABD Federal Mahkemesi tarafından verilen arama ve el koyma kararı uyarınca Kuzey Atlantik’te alıkonuldu. Bu, yaptırıma tabii olan Venezuelalı bir ‘gölge filo’ gemisiydi ve ABD, Başkan Trump döneminde buna müsamaha göstermeyecektir" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Gemi hakkında yargıya ait bir el koyma kararı bulunuyor. Bu da mürettebatın federal hukuku ihlal kapsamında yargılanmaya tabi olduğu anlamına geliyor. Gerekirse, yargılama için ABD’ye getirilecekler" ifadelerini kullandı.

"Sophia, vatansız ve yaptırımlara tabi olan bir gölge filo tankeri"

El konulan Bella-1 (Marinera) ve Sophia isimli petrol tankerlerinin nereye götürüldüğü ve mevcut yüklerine ne olacağı yönünde bir soru alan Leavitt, "Bella hakkında açıklama yaptım. Bu sabah, Sophia isimli başka bir gemi daha vardı. Bu gemi de Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon içinde ele geçirildi. Bu, vatansız ve yaptırımlara tabi olan bir ‘gölge filo’ tankeridir" dedi.

Leavitt, "Bu olay, herhangi bir çatışma yaşanmadan gerçekleşti. Gemi, uluslararası sularda faaliyet gösteriyor ve Karayip Denizi’nde yasa dışı faaliyetlerde bulunuyordu. ABD Sahil Güvenliği, nihai işlemler için ABD’ye kadar Sophia’ya eşlik ediyor" dedi.

Tankerlere el konulması nedeniyle Rusya ile gerilimin artmasına ilişkin bir endişenin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya Leavitt, "Gemilere el konulması, yasa dışı şekilde petrol taşıyan tüm ‘gölge filo’ gemilerine yönelik ambargonun uygulanması anlamına gelir. Yalnızca, ABD tarafından belirlenen meşru ticarete izin verilecektir. Bu yönetimin politikası bu ve bunu uygulamaktan çekinmeyecektir" dedi.

"Sahte bayrak taşıdığı için vatansız kabul edildi"

Rusya’nın petrol tankeri Bella’yı korumak için denizaltı gönderdiği ve bu denizaltı ile bir temas olup olmadığı yönündeki soruya Leavitt, "Tekrar söylüyorum bu, yaptırımlı petrol taşıyan bir Venezuela ‘gölge filo’ gemisiydi. Sahte bayrak taşıdığı için gemi vatansız kabul edildi. Ayrıca, hakkında yargı kararıyla el koyma emri vardı. Bu nedenle mürettebat kovuşturmaya tabi tutulacaktır" ifadelerini kullandı.