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Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Taraflar 15 Ağustos'ta buluşacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin son durum değerlendirmesinde tarafların 15 Ağustos'ta buluşacağı bilgisini verdi.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Taraflar 15 Ağustos'ta buluşacak
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Kirby; ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasının ardından tarafların harekete geçtiğini ve en kısa zamanda müzakereler için buluşma yönünde bir iradenin ortaya çıktığını belirtti.

Bu kapsamda 15 Ağustos Perşembe günü Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de tarafların bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

"Faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz"

Kirby, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söyledi.

"Bunun çok faydalı sonuçlar ortaya çıkarmasını umuyoruz. Bu iki tarafı perşembe günü masada bir araya getirecek planları bozacak hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz" diyen Kirby, ABD'nin de toplantıda yer alacağını ve bir ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini vurguladı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı. Ortak açıklamaya Türkiye dahil bölgedeki birçok ülkeden destek açıklaması gelmişti.

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