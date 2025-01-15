Beyaz Saray: Gazze'de ölen sivillerin sayısı kabul edilemez düzeyde

Washington'da bulunan Yabancı Basın Merkezinde Joe Biden yönetiminin dış politika karnesini değerlendiren Kirby, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını belirtti.

Kirby, AA muhabirinin, "Biden yönetiminin İsrail'e desteği bağlamında Gazze'deki mirası çok tartışılıyor, burada on binlerce masum sivil öldürüldü, siz bu sivillerin öldürülmesini önleyebilmek için elinizden geleni yaptınız mı, daha fazlasını yapamaz mıydınız?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

Kirby, Gazze konusunda hem İsrail'in kendini savunmasına her anlamda destek olduklarını hem de sivil kayıpların azaltılması konusunda çaba gösterdiklerini savunarak şunları söyledi:

"Şimdi burada durup, öldürülen sivil sayısının kabul edilebilir olduğunu söylemeyeceğim. Bu kabul edilemez. Gerçek sayının ne olduğunu bilmiyorum. Söylediğiniz gibi, tahmin edilen rakamdan daha yüksek olabilir, ama bu sayı çok fazla. Tek bir sivil kayıp bile aslında çok fazla. Biz başından itibaren İsraillilerle birlikte bu kayıpları sınırlandırmaya çalıştık."

Gazze'deki sivil kayıplarının çok yüksek olduğunu kabul eden Kirby, bununla birlikte İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunmasına yardımcı olmaktan geri durmasının mümkün olmadığını vurguladı.

"Gazze'de ateşkese çok yakınız"

Öte yandan Kirby, "Gazze'de ateşkes sağlandı" şeklinde bir son dakika vermeyi çok istediğini, ancak henüz tamamen sonuçlanmadığı için bu yönde bir açıklama yapamayacağını ifade etti.

ABD'li danışman, uzun süren çabaların ardından ateşkese çok yakın olduklarını vurgulayarak, "Şu anda Doha’da müzakereler sürüyor. Ateşkese çok çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak her detayı kesinleştirmeden başarıyı ilan edemezsiniz. Bu yüzden hâlâ bazı boşlukları kapatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Anlaşmanın imzalanmasının kıyısında" olduklarını ancak nihayete erene kadar ihtiyatlı olduklarını kaydeden Kirby, 20 Ocak'ta Biden görevi Trump yönetimine devredene kadar ateşkes anlaşmasını tamamlamayı umduklarını ifade etti.

Kirby, Filistin meselesi konusunda da iki devletli çözüme inandıklarını ve bunun hem İsrail'in hem de Filistin'in güvenliği ve refahı için en iyisi olduğunu sözlerine ekledi.