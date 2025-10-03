  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray: Hamas planı kabul etmezse sonuçları 'çok trajik' olacak
Takip Et

Beyaz Saray: Hamas planı kabul etmezse sonuçları 'çok trajik' olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının kabul edilmemesi durumunda sonuçlarının trajik olacağını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray: Hamas planı kabul etmezse sonuçları 'çok trajik' olacak
Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın, Hamas'a, anlaşmaya varması için pazar günü 18.00'e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre vermesine ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı (Joe) Biden yönetiminden devralmış olması son derece talihsiz." dedi.

Trump'ın Gazze'de ateşkes planının çok iyi ve kabul edilebilir olduğunu savunan Leavitt, Trump'ın Hamas'a TSİ pazartesi 01.00'e kadar süre verdiğini hatırlattı.

Leavitt, "Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti. Eğer kabul etmezlerse sonuçları onlar için çok ağır olacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Sözcü, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." şeklinde konuştu.

Sözcü, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasında "normalleşme" sürecini başlattığını ve bu sürecin devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Bolat: Düzenlemelerimiz sayesinde otomobil piyasası oturduBakan Bolat: Düzenlemelerimiz sayesinde otomobil piyasası oturduEkonomi

 

Özel: Muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktıkÖzel: Muhalefete muhalefet devrini çok gerilerde bıraktıkGündem

 

Dünya
İngiltere Kilisesi’nde bir ilk! 1.400 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın Başpiskopos seçildi
İngiltere Kilisesi’nde bir ilk! 1.400 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın Başpiskopos seçildi
UNICEF: Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
UNICEF: Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına neden oldu
İsrail'in, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları orman yangınlarına neden oldu
İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyada protestolarla karşılandı
İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyada protestolarla karşılandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 28 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor: 28 Filistinli daha hayatını kaybetti
Prens William'dan şimdiye kadarki en açık sözlü röportaj: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim
Prens William: Kral olduğumda monarşiyi değiştireceğim