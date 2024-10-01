SON DAKİKA: Beyaz Saray: İran, İsrail'e önümüzdeki saatlerde balistik füze saldırısı yapabilir

Axios haber ajansı son dakika olarak duyurduğu haberinde, Beyaz Saray yetkilisinin şu ifadelerine yer verdi:

"İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarını aktif olarak destekliyoruz. İran'ın İsrail'e doğrudan askeri saldırısı İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır."

İstihbarat bilgileri ABD'ye saatler önce ulaştı

Aynı yetkili, aldıkları istihbaratın, saldırının önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleştirileceği yönünde olduğunu söyledi. Yetkili ayrıca, söz konusu istihbaratın kendilerine birkaç saat önce ulaştığını aktardı.

İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yaklaşık iki aydır İsrail'e misilleme yapma sözü veriyor. Axios'un haberine göre İran, söz konusu saldırıya henüz bir yanıt vermedi.

İran rotasını değiştirecek mi?

ABD ve İsrail yetkilileri, İsrail'in kara harekâtı ve İran'ın dini liderinin uzun zamandır müttefiki olan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin, İran'ı rotasını değiştirmeye iteceğinden endişe duyuyorlar.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İran'ın kötülük eksenine karşı bir kampanyanın ortasındayız. Birlikte durmalıyız. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte sağlam duracağız" demişti.

Her türlü saldırıya hazırız

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Amiral Daniel Hagari, ABD'nin İsrail'e, "İran'ın yakın zamanda füze fırlatmaya hazırlandığı" konusunda bilgi verdiğini, ancak henüz "İran'dan gelen bir hava tehdidi" tespit edilmediğini ifade ederek, "Hava savunma sistemlerimiz tamamen hazır ve hava kuvvetleri jetleri gökyüzünde devriye geziyor. ABD'li ortaklarımızla birlikte saldırı ve savunmada en üst düzeyde hazır durumdayız ve İran'daki gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. İran'ın İsrail'e saldırmasının sonuçları olacak" yorumunu yapmıştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden güvenlik uyarısı

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi.

Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.