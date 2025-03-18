  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray: İsrail Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştı
Takip Et

Beyaz Saray: İsrail Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştı

Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray: İsrail Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danıştı
Takip Et

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

"Kıyamet kopacak"

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'dan Trump'a: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacakİran'dan Trump'a: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacakDünya
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Gazze'ye yardımların engellenmesi uluslararası hukukun ihlalidirİngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Gazze'ye yardımların engellenmesi uluslararası hukukun ihlalidirDünya

 

Dünya
Trump'tan Putin ile telefon görüşmesi öncesi açıklama: Anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandı
Trump'tan Putin ile telefon görüşmesi öncesi açıklama: Anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandı
İran'dan Trump'a: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacak
İran'dan Trump'a: Herhangi bir saldırganlık eyleminin ciddi sonuçları olacak
17 kişiyi taşıyan uçak denize düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
17 kişiyi taşıyan uçak denize düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Gazze'ye yardımların engellenmesi uluslararası hukukun ihlalidir
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Gazze'ye yardımların engellenmesi uluslararası hukukun ihlalidir
Beyaz Saray Sözcüsü: ABD olmasaydı, Fransızlar Almanca konuşuyor olurdu
Beyaz Saray Sözcüsü: ABD olmasaydı, Fransızlar Almanca konuşuyor olurdu
Gazze'ye saldıran İsrail'den 'cehennemin kapıları açılacak' açıklaması
İsrail'den 'cehennemin kapıları açılacak' açıklaması