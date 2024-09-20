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Beyaz Saray: İsrail'e desteğimiz sürecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin İsrail'e yönelik politikasının değişmediğini ve desteğin süreceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Beyaz Saray: İsrail'e desteğimiz sürecek
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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe ilişkin konuştu.

Orta Doğu'daki "gerginliğin" artmasının ardından ABD'nin İsrail'e sağladığı silah desteğinin durdurulması taleplerinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "ABD'nin politikasının değişmediğini" kaydetti.

Sözcü Jean-Pierre, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır ve bu değişmemiştir. İsrail'in güvenliğini desteklemeye devam etme konusundaki kararlılığımız sürüyor." dedi.

Jean-Pierre ayrıca bölgede bir "diplomatik çözüm" görmek istediklerine dikkati çekerek, "Bunun başarılabileceğine inanıyoruz ve bu şekilde ilerlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı

İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştirilen ABD yönetimi, ağustos ortasında yaptığı duyuruyla, bu ülkeye 5 ayrı pakette toplam 20 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyordu.

Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer almış, bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verilmişti.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylanmıştı.

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