Beyaz Saray: Japonya Başbakanı Takaichi, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Japonya’daki diplomatik temaslarını sürdürürken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini söyledi. Japon basını hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Takaichi’nin niyetini doğrularken, konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Takaichi Trump’ın barış diplomasisini övmüştü

Günün erken saatlerinde Trump ile Tokyo’da bir araya gelen Takaichi, Trump’ın son olarak Tayland ve Kamboçya arasında barışa vesile olduğunu, ayrıca Orta Doğu’da barışı sağlayarak "eşi görülmemiş bir tarihi başarıya" imza attığını ifade etmişti. Trump’ın barış diplomasisini öven Takaichi, "Kısa bir süre içinde dünya daha fazla barışın tadını çıkarmaya başladı. Sayın Başkan, şahsen sizden çok etkilendim ve ilham aldım" şeklinde konuşmuştu.

